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Челябинск попал в список городов-миллионников РФ с наименьшим числом новостроек

УрБК, Челябинск, 28.09.2023. В Челябинске на одного жителя в сентябре 2023 года приходится 0,53 квадратного метра недвижимости на первичном рынке. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 13%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

Согласно исследованию, в Челябинске проживает 1 млн 190 тыс. человек (по данным переписи). В активной реализации в городе по состоянию на сентябрь этого года находится 626 кв. м. жилья в новостройках (в сентябре 2022 года — 719 кв. м.).

При этом Челябинск попал в список городов-миллионников РФ с наименьшим количеством новостроек. Помимо него, в это число попали Омск и Волгоград.

Также, согласно исследованию, объем строящегося жилья на душу населения не всегда однозначно определяет уровень цен в локации и их динамику. Так, низкая обеспеченность (менее 0,6 кв. м. на человека) фиксируется и в локациях с относительно невысокими ценами (из миллионников к ним относятся Омск и Челябинск).
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