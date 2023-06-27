Челябинск попал в список городов-миллионников РФ с наименьшим числом новостроек

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Екатеринбурге на одного жителя в сентябре 2023 года приходится 2,49 квадратного метра ...27.06.2023 Челябинск попал в число городов РФ с самой низкой средней стоимостью «квадрата» жилья на вторичном рынке
УрБК, Челябинск, 27.06.2023. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Челябинска в июне составила ...20.03.2023 Спрос на рынке долгосрочной аренды жилья в Челябинске за год снизился на 31%
УрБК, Челябинск, 20.03.2023. В Челябинске спрос на рынке долгосрочной аренды жилья за год снизился на 31%. В целом по ...28.02.2023 В Челябинске средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья за год выросла на 18,6%
УрБК, Челябинск, 28.02.2023. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Челябинска в феврале этого года ...25.02.2021 Челябинск вошел в топ-5 российских городов-миллионников с наибольшим приростом точек общепита
УрБК, Челябинск, 25.02.2021. В Челябинске по состоянию на январь этого года работает 2 тыс. 400 точек общепита. По ...