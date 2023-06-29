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В Екатеринбурге на одного жителя приходится 2,5 кв. метра жилья в новостройках

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Екатеринбурге на одного жителя в сентябре 2023 года приходится 2,49 квадратного метра недвижимости на первичном рынке. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 17%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

При этом больше всего новостроек в расчете на одного жителя сейчас строится в Краснодаре (6,16 кв. м.), Тюмени (3,46 кв. м.) и Владивостоке (3,2 кв. м.).

Согласно исследованию, в Екатеринбурге проживает 1 млн 544 тыс. человек (по данным переписи). В активной реализации в городе по состоянию на сентябрь этого года находится 3 тыс. 851 кв. м. жилья в новостройках (в сентябре 2022 года — 3 тыс. 298 кв. м.).

По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, обеспеченность российских городов квадратными метрами в строящемся жилье в большинстве случаев отражает сложившееся в регионе сочетание платежеспособного спроса, миграционной привлекательности и наличия свободных земельных участков под новое строительство.
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