В Екатеринбурге на одного жителя приходится 2,5 кв. метра жилья в новостройках

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Средняя цена квадратного метра недвижимости на первичном рынке Екатеринбурга в июне ...27.06.2023 Средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга за год выросла на 8,9%
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга в июне ...25.05.2023 В Челябинске средняя цена «квадрата» недвижимости на вторичном рынке за год выросла на 17,3%
УрБК, Челябинск, 25.05.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке жилья в ...25.05.2023 В Екатеринбурге жилье на первичном рынке на 8% дороже «вторички»
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке ...14.03.2023 В Челябинске средняя цена «квадрата» студий на вторичном рынке жилья за четыре года выросла на 81,8%
УрБК, Челябинск, 14.03.2023. Средняя стоимость квадратного метра студий на вторичном рынке жилья Челябинска составляет ...