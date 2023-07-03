Межзаводскую ремонтную школу ЕВРАЗ НТМК посетило 50 специалистов металлургических предприятий России

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. На ЕВРАЗ НТМК специалисты запустили в эксплуатацию уникальную цифровую систему ...16.03.2023 На ММК начался новый этап межзаводской школы для доменщиков
УрБК, Магнитогорск, 16.03.2023. Сегодня на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начинает работу ...15.03.2023 На ЕВРАЗ НТМК прошел первый этап межзаводской школы доменщиков
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. На ЕВРАЗ НТМК прошел первый этап межзаводской школы специалистов доменного ...10.09.2018 На ММК начинает работу межзаводская школа специалистов ремонтного производства
УрБК, Магнитогорск, 10.09.2018. Сегодня на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начинает свою работу ...06.09.2018 На ЕВРАЗ НТМК завершилась межзаводская школа по обмену опытом среди специалистов ремонтного производства
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2018. На ЕВРАЗ НТМК завершилась межзаводская школа по обмену опытом среди специалистов ...