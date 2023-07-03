Межзаводскую ремонтную школу ЕВРАЗ НТМК посетило 50 специалистов металлургических предприятий России

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. Более 50 ведущих специалистов ремонтных подразделений горно-металлургических предприятий России прибыли на ЕВРАЗ НТМК для обмена опытом. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Представители ЕВРАЗ ЗСМК, Северстали, НЛМК, «Мечела» и других компаний в течение двух дней знакомились со структурой ремонтной функции комбината. Гости узнали особенности технического обслуживания основного оборудования доменного, конвертерного и колесобандажного цехов и осмотрели станочный парк ремонтного производства.Сотрудники ЕВРАЗа презентовали и проект цифровой системы управления эффективностью, которая анализирует работу всех станков цеха ремонта металлургического оборудования, позволяя в режиме реального времени контролировать выполнение задач. Помимо презентации инноваций, в программу входило и знакомство со станками предыдущего поколения, которые не утратили своей актуальности и приносят производству пользу.Межзаводские школы по обмену опытом проходят под эгидой корпорации «Чермет». После Нижнего Тагила ремонтники отправились на предприятия Тулы. По итогам межзаводской школы будут сформированы рекомендации для предприятий металлургической отрасли.