Официальный курс доллара США вырос на 26 коп., евро снизился на 1 коп.

УрБК, Москва, 28.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 сентября 2023 года. Курс доллара США вырос на 26,22 коп., до 96,50 руб., евро снизился на 1,08 коп., до 101,97 руб.