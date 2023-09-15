Официальный курс доллара США вырос на 9 коп., евро снизился на 25 коп.

УрБК, Москва, 26.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 сентября 2023 года. Курс ...15.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 47 коп., евро снизился на 19 коп.
УрБК, Москва, 15.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 сентября 2023 года. Курс ...05.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро снизился на 19 коп.
УрБК, Москва, 05.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 сентября 2023 года. Курс ...25.08.2023 Официальный курс доллара США снизился на 4 коп., евро вырос на 22 коп.
УрБК, Москва, 25.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 августа 2023 года. Курс ...23.08.2023 Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро вырос на 18 коп.
УрБК, Москва, 23.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 августа 2023 года. Курс ...