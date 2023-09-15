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Сегодня, 09:22

Официальный курс доллара США вырос на 9 коп., евро снизился на 25 коп.

УрБК, Москва, 27.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 сентября 2023 года. Курс доллара США вырос на 9,22 коп., до 96,23 руб., евро снизился на 25,65 коп., до 101,98 руб.
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