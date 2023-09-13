В Екатеринбурге на 10 участках дорог с повышенной аварийностью изменят работу светофоров

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УрБК, Екатеринбурга, 08.08.2023. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) ...

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УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. В 2023 году в Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные ...

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УрБК, Екатеринбург, 14.04.2015. Сотрудники МБУ «Центр организации движения» и ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» ...