В Екатеринбурге на 10 участках дорог с повышенной аварийностью изменят работу светофоров

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. В текущем сезоне в Екатеринбурге заменили 27 светофорных объектов. Работы были ...08.08.2023 В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» до конца лета заменят 27 светофорных объектов
УрБК, Екатеринбурга, 08.08.2023. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) ...12.09.2022 В 2023 году в Екатеринбурге появится более 450 умных светофоров
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. В 2023 году в Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные ...26.04.2017 На улицах Екатеринбурга с начала года установили 119 дорожных знаков
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2017. На улицах Екатеринбурга за I квартал установили 119 дорожных знаков. Об этом говорится ...14.04.2015 В Екатеринбурге приступили к ремонту светофоров, дорожных знаков и ограждений
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2015. Сотрудники МБУ «Центр организации движения» и ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» ...