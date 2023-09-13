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В Екатеринбурге на 10 участках дорог с повышенной аварийностью изменят работу светофоров

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. Для снижения количества ДТП администрация Екатеринбурга ведет переустройство аварийных участков улично-дорожной сети (УДС). Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

На 10 дорожных участках, где сотрудниками ГИБДД было зафиксировано больше всего ДТП, установят или изменят режим работы светофоров, нанесут разметку и поставят дорожные знаки.

Также ответственные службы продолжают работу и по проекту модернизации дорожных сетей. В том числе за текущий год на пяти перекрестках вблизи школ установлены мигающие светофоры Т7, на десяти участках — секционные светофоры типа П1 и П2. На 27 объектах отремонтировали светофоры. Кроме того, нанесли 281 тыс. кв. м. дорожной разметки (166 тыс. — краской, 115 тыс. — пластиком). Установили 659 дорожных знаков, а также дублирующие знаки «Пешеходный переход» на 40 участках. Перед шестью нерегулируемыми пешеходными переходами появились искусственные неровности.

Ремонтные работы будут продолжаться до конца года.

Стоит отметить, что в текущем сезоне в Екатеринбурге заменили 27 светофорных объектов. Работы были проведены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В частности, пять новых светофоров было установлено вдоль улицы Старых Большевиков, четыре — на улице 8 Марта, три — на улице Машинной. Помимо этого, в планы дорожных служб входит замена 199 стоек, 27 дорожных контроллеров и 679 сигналов.

Отмечается, что современные светодиодные светофоры в плоском корпусе имеют ряд преимуществ по сравнению с прежним оборудованием: увеличенный срок службы, малое потребление мощности, повышенная прочность и отсутствие ложных сигналов при отражении солнечных лучей.
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