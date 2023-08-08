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В Екатеринбурге в текущем сезоне заменили 27 светофорных объектов

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. В текущем сезоне в Екатеринбурге заменили 27 светофорных объектов. Работы были проведены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новые светофоры были установлены на 27 перекрестках, в том числе пять — вдоль улицы Старых Большевиков, четыре — на улице 8 Марта, три — на улице Машинной. Помимо этого, в планы дорожных служб входит замена 199 стоек, 27 дорожных контроллеров и 679 сигналов.

Отмечается, что современные светодиодные светофоры в плоском корпусе имеют ряд преимуществ по сравнению с прежним оборудованием: увеличенный срок службы, малое потребление мощности, повышенная прочность и отсутствие ложных сигналов при отражении солнечных лучей.

По словам специалистов, современная техника позволит существенно снизить энергопотребление и сэкономить на обслуживании объектов. Добавим, что новые объекты подключены к автоматизированной системе управления дорожного движения, что помогает дистанционно контролировать и регулировать их работу.

Кроме того, инновационные светофоры повышают уровень безопасности на дорогах города для автовладельцев и пешеходов.

Отметим, что до конца года в рамках нацпроекта БКД будет заменено еще 13 светофорных объектов.
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