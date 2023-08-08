В Екатеринбурге в текущем сезоне заменили 27 светофорных объектов

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УрБК, Екатеринбурга, 08.08.2023. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) ...

В администрации Екатеринбурга рассказали о применяемых при ремонте дорог в рамках нацпроекта технологиях

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. В администрации Екатеринбурга рассказали подробнее о технологиях, которые применяются ...

В Екатеринбурге начали работы по ремонту девяти светофоров

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2022. Екатеринбургские власти в 2022 году планируют отремонтировать 27 светофоров, сообщает ...

В Екатеринбурге в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 27 светофоров

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в ...

В Екатеринбурге с начала 2015 года светофорами оборудовано три перекрестка

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2015. Власти Екатеринбурга с начала 2015 года оборудовали светофорными объектами три ...