В Екатеринбурге в текущем сезоне заменили 27 светофорных объектов

УрБК, Екатеринбурга, 08.08.2023. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) ...20.07.2022 В администрации Екатеринбурга рассказали о применяемых при ремонте дорог в рамках нацпроекта технологиях
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. В администрации Екатеринбурга рассказали подробнее о технологиях, которые применяются ...16.05.2022 В Екатеринбурге начали работы по ремонту девяти светофоров
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2022. Екатеринбургские власти в 2022 году планируют отремонтировать 27 светофоров, сообщает ...25.02.2022 В Екатеринбурге в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 27 светофоров
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в ...10.08.2015 В Екатеринбурге с начала 2015 года светофорами оборудовано три перекрестка
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2015. Власти Екатеринбурга с начала 2015 года оборудовали светофорными объектами три ...