В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» до конца лета заменят 27 светофорных объектов

УрБК, Екатеринбурга, 08.08.2023. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) заменят 27 светофоров. Основная часть работ будет завершена до конца августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Всего в текущем году новые светофоры будут установлены на 27 перекрестках, в том числе пять — вдоль улицы Старых Большевиков, четыре — на улице 8 Марта, три — на улице Машинной. Помимо этого, в планы дорожных служб входит замена 199 стоек, 27 дорожных контроллеров и 679 сигналов.



«Срок окончания работ по модернизации этой части УДС — середина августа 2023 года. На данный момент поставленные перед специалистами задачи выполнены более чем на 90%», — говорится в сообщении пресс-службы.



Сообщается, что светофорные объекты будут заменены на следующих перекрестках: улицы Старых Большевиков с Баумана, Энтузиастов, Красных Командиров, Войкова и Космонавтов — Ильича; Машинная со Щорса, Фурманова и Циолковского; 8 Марта и Фрунзе, Отто Шмидта, Щорса; Патриса Лумумбы с Ферганской и с Санаторной. Кроме того — на перекрестках улиц Шейнкмана — Радищева, Розы Люксембург — Декабристов, Евгения Савкова — Ручейная — Суходольская, Белинского — Тверитина, а также улиц Восточной с Первомайской и Ленина, Фурманова со Степана Разина и Чайковского, Шаумяна с Белореченской и Серафимы Дерябиной, Технической с Маневровой и Расточной.