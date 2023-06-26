В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» до конца лета заменят 27 светофорных объектов

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. В Екатеринбурге в три этапа будут закрывать движение на улице Старых Большевиков для ...15.06.2023 Дорожные службы Екатеринбурга отчитались о завершении первого этапа ремонта дорог в рамках реализации нацпроекта БКД
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге специалисты дорожных служб отчитались о завершении ремонтных работ на ...24.01.2023 Власти Екатеринбурга в 2023 году в рамках нацпроекта БКД отремонтируют 17 км автомобильных дорог
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Власти Екатеринбурга опубликовали список улиц и дорог, которые будут отремонтированы в ...16.05.2022 В Екатеринбурге начали работы по ремонту девяти светофоров
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2022. Екатеринбургские власти в 2022 году планируют отремонтировать 27 светофоров, сообщает ...04.08.2014 Ремонт дороги по улице Фурманова в Екатеринбурге продлится со 2 августа по 25 сентября
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2014. Ремонт дороги по улице Фурманова в Екатеринбурге пройдет в пять этапов со 2 августа по ...