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Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-августе вырос на 25%

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-августе 2023 года составил 245,7 млрд руб., сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 25,2%.
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