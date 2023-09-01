Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-августе вырос на 25%

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-июле 2023 года составил ...01.09.2023 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-июле вырос на 23,6%
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...07.08.2023 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-июне вырос на 23%
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...07.07.2023 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-мае вырос на 17,8%
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...18.10.2021 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале с начала года вырос на 13%
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2021. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в ...