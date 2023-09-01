Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-августе вырос на 25%

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-августе 2023 года составил 245,7 млрд руб., сообщает Свердловскстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 25,2%.

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