«Этюд неба» появился на заброшенном корпусе Лесотехнического университета в Екатеринбурге

Фото предоставлено пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО»

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. В Екатеринбурге на заброшенном памятнике конструктивизма, расположенном по адресу Ленина, 79, появился «Этюд неба». Это нелегальная работа художницы и исследовательницы стрит-арта Анны Нистратовой в рамках четвертого сезона паблик-арт-программы «ЧО».Как сообщает пресс-служба организатора, заброшенное здание — это бывший корпус химического факультета Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) и образцовый проект архитектора и автора знаковых зданий Екатеринбурга Константина Бабыкина. Арт-объект художницы призван привлечь внимание к проблеме сохранения и восстановления объекта культурного наследия.«Работа с актуальными городскими проблемами — это одно из приоритетных направлений паблик-арт-программы «ЧО». Несмотря на 300-летний юбилей города, множество памятников находятся в плачевном состоянии. Формально они охраняются государством. Но так ли это, если они представляют собой столь удручающее зрелище? Работа Анны Нистратовой обращает внимание на проблему разрушения объектов культурного наследия. От кого эти здания охраняются, сами от себя или от жизни? Вопрос остается открытым», — отметил креативный директор «Атомстройкомплекса» Никита Харисов.Объект на Ленина, 79 — первая работа художницы в Екатеринбурге и самая большая за всю ее художественную карьеру. Арт-объект Анны Нистратовой представляет собой три полотна, которые закрывают разбитые окна здания. На них можно увидеть закатное небо с градиентом от насыщенно-синего к белому и красному. Именно эти техника, концепция и название («Этюд неба») используются во всех работах художницы, в том числе в Екатеринбурге.По словам исследовательницы стрит-арта, в «Этюде неба» она отразила проблему сохранения объектов культурного наследия. Как и во всех своих работах, Анна также подчеркивает важность цвета, который влияет не только на окружающую среду, но и состояние человека и его ощущение себя в городе. Яркие насыщенные полотна привлекают внимание и дарят концентрат эмоций, когда погода пасмурная.Добавим, что организатором паблик-арт-программы является «Атомстройкомплекс». Соорганизаторы — Уральский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина и АНО «Стандарт 2.0». Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.