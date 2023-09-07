На выставке ИННОПРОМ в Астане представлено 40 экспортно ориентированных предприятий и организаций Среднего Урала

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. Министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков в рамках деловой программы выставки ИННОПРОМ в Казахстане представил потенциал Среднего Урала в сфере промышленной кооперации. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.В период с 25 по 27 сентября на выставке ИННОПРОМ в Астане от Свердловской области представлено 40 предприятий, ориентированных на экспорт, 10 из которых находятся на стенде региона.На круглом столе делового форума Вадим Третьяков отметил, что сложившиеся отношения между Свердловской областью и Республикой Казахстан позволяют рассматривать их дальнейшее развитие как в экономической, так и в научно-образовательной сфере. В числе перспективных направлений — инициированный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым проект создания «Сухого порта», где предполагается формирование транспортно-логистической инфраструктуры и так называемого грузообразующего кластера. Также с подачи главы региона в процессе создания находится технопарк электронной промышленности «Космос», вокруг которого в сотрудничестве с учебными заведениями будет развиваться научно-производственная предпринимательская экосистема.Министр инвестиций также добавил, что в настоящее время на территории Свердловской области действуют 10 индустриальных парков — как частных, так и государственных. По состоянию на 1 июля 2023 года объем инвестиций, вложенных резидентами индустриальных парков, составляет 19,11 млрд руб., создано более 4 тыс. новых рабочих мест.Первый день выставки в Астане отметили своим визитом председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Беларуси Роман Головченко и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.