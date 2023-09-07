УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:23

На выставке ИННОПРОМ в Астане представлено 40 экспортно ориентированных предприятий и организаций Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. Министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков в рамках деловой программы выставки ИННОПРОМ в Казахстане представил потенциал Среднего Урала в сфере промышленной кооперации. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

На выставке ИННОПРОМ в Астане представлено 40 экспортно ориентированных предприятий и организаций Среднего Урала

В период с 25 по 27 сентября на выставке ИННОПРОМ в Астане от Свердловской области представлено 40 предприятий, ориентированных на экспорт, 10 из которых находятся на стенде региона.

На круглом столе делового форума Вадим Третьяков отметил, что сложившиеся отношения между Свердловской областью и Республикой Казахстан позволяют рассматривать их дальнейшее развитие как в экономической, так и в научно-образовательной сфере. В числе перспективных направлений — инициированный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым проект создания «Сухого порта», где предполагается формирование транспортно-логистической инфраструктуры и так называемого грузообразующего кластера. Также с подачи главы региона в процессе создания находится технопарк электронной промышленности «Космос», вокруг которого в сотрудничестве с учебными заведениями будет развиваться научно-производственная предпринимательская экосистема.

На выставке ИННОПРОМ в Астане представлено 40 экспортно ориентированных предприятий и организаций Среднего Урала

Министр инвестиций также добавил, что в настоящее время на территории Свердловской области действуют 10 индустриальных парков — как частных, так и государственных. По состоянию на 1 июля 2023 года объем инвестиций, вложенных резидентами индустриальных парков, составляет 19,11 млрд руб., создано более 4 тыс. новых рабочих мест.

На выставке ИННОПРОМ в Астане представлено 40 экспортно ориентированных предприятий и организаций Среднего Урала

Первый день выставки в Астане отметили своим визитом председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Беларуси Роман Головченко и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.09.2023 Пять свердловских компаний представляют свою продукцию на международной выставке KazBuild в Казахстане

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Пять свердловских компаний представляют свою продукцию на стенде региона во время ...

17.07.2023 Деловую программу на стенде Свердловской области в ходе выставки ИННОПРОМ посетили более 7 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. Более 7 тыс. человек приняли участие в мероприятиях деловой программы стенда ...

10.07.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер-министр Белоруссии Роман ...

27.07.2017 Заявку на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге презентуют в Астане

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. Делегация Среднего Урала в августе примет участие в работе международной ...

04.02.2015 По итогам 2014 года в реестр индустриальных парков включены 11 перспективных объектов

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2015. По итогам 2014 года в реестр индустриальных парков региона включены одиннадцать ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов05.09.2023Возможности отечественного софта08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм29.08.2023Перевозка деревянных бытовок длинномером
Архив новостей
Сентябрь 2023 (635)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18