На выставке ИННОПРОМ в Астане представлено 40 экспортно ориентированных предприятий и организаций Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Пять свердловских компаний представляют свою продукцию на стенде региона во время ...17.07.2023 Деловую программу на стенде Свердловской области в ходе выставки ИННОПРОМ посетили более 7 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. Более 7 тыс. человек приняли участие в мероприятиях деловой программы стенда ...10.07.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер-министр Белоруссии Роман ...27.07.2017 Заявку на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге презентуют в Астане
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. Делегация Среднего Урала в августе примет участие в работе международной ...04.02.2015 По итогам 2014 года в реестр индустриальных парков включены 11 перспективных объектов
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2015. По итогам 2014 года в реестр индустриальных парков региона включены одиннадцать ...