ММК спас от уничтожения 21 ель из аэропорта Магнитогорска

УрБК, Магнитогорск, 26.09.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) спас 21 ель, которой грозило уничтожение из-за масштабной реконструкции магнитогорского аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК».



Представители семейства сосновых в количестве 21 штуки, обитающие на газонах аэропорта в Магнитогорске более 15 лет, были аккуратно выкопаны и пересажены на территорию металлургического комбината. Такое решение было принято в связи с реконструкцией воздушной гавани, в результате которой будет усилена взлетно-посадочная полоса (протяженность ее увеличится до 3 тыс. 250 метров), и аэропорт сможет принимать больше рейсов, в том числе с воздушными судами повышенной вместимости.



Также аэропорт обзаведется полноценными очистными сооружениями: воды будут накапливаться в коллекторе, а после очистки до состояния питьевой воды — сбрасываться в реку Таштуй. Но, как выяснилось, проектировщики судьбу елей не учли — деревья росли на земле, где проложена траншея и один из «входов» в коммуникации коллектора, и мешали ремонтным работам. Однако губить деревья не стали, и руководство аэропорта обратилось к своему стратегическому партнеру — ПАО «ММК», которое решило пересадить деревья на территорию комбината.



«Бросить таких красавиц мы не могли, ведь для комбината, заточенного на экологические программы, каждое зеленое насаждение на вес золота — имеет буквально стратегическое значение. Но в данном случае сложность в том, что посадочный материал не подготовленный саженец, а зрелый, с уже разросшейся корневой системой, и потому сформировать земляной ком таким образом, чтобы пересаженное растение в дальнейшем прижилось, очень трудно», — рассказала ведущий инженер административного отдела ПАО «ММК» Ильвира Нагуманова.



Все работы производили вручную: вокруг ели выкапывали траншею, аккуратно подрезая разросшиеся корни. Затем земляной ком вырезали, упаковывали в ткань, далее — в сетку-рабицу, погружали в специальную машину-длинномер, перевозили на территорию комбината и высаживали — на площадь у заводоуправления, возле ЛПЦ-4, на западной стороне стана «5000» и территории демонтированных старых мартеновских цехов. Для этого специально изучали чертежи площадок, подбирая места, свободные от подземных сетей. В подготовленные ямы завозили дополнительную глину и питательный материал.



Теперь саженцы будут оснащены так называемыми растяжками, поддерживающими растения от верхушек до земли. Они будут спасать деревья от падения при ветре, пока те не укрепятся на новом месте. Эти растяжки вкупе с дополнительным поливом и подкормкой будут сопровождать новые деревья еще несколько лет: главная задача — стопроцентная приживаемость елей на новом месте.