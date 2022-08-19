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В Челябинске местная жительница извлекла доход из незаконного обмена валюты на сумму почти 32 млн рублей

УрБК, Челябинск, 26.09.2023. В Челябинске местная жительница проводила незаконный обмен валюты, в результате которого извлекла выгоду в размере более 31,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Неработающая, ранее не судимая 55-летняя местная жительница проводила на территории региона обмен наличной валюты на рубли и наоборот, не имея на это обязательной в таких случаях лицензии. Операции по купле-продаже производились по установленному самой обвиняемой курсу прямо в ее автомобиле Toyota Camry», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью такой схемы с сентября 2020 по август 2022 года она извлекла доход на сумму более 31 млн 663 тыс. руб.

В данный момент Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области окончило расследование уголовного дела по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
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