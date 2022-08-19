В Челябинске местная жительница извлекла доход из незаконного обмена валюты на сумму почти 32 млн рублей

УрБК, Челябинск, 19.08.2022. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России ...29.07.2021 Жительница Екатеринбурга перевела мошенникам через QIWI-кошелек более 2,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2021. В Екатеринбурге местная жительница перечислила на счета телефонных мошенников более 2,7 ...04.12.2019 В Златоусте организатора онлайн-уроков по выкупу залогового имущества осудили на 5 лет за хищение более 50 млн рублей
УрБК, Челябинск, 04.12.2019. В Златоусте за хищение свыше 50 млн рублей у граждан осуждена местная жительница. ...28.03.2018 Жительница Екатеринбурга обвиняется в ложном минировании здания Южного автовокзала
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2018. Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ...14.05.2009 На сдаче тротила чеченцы зарабатывают миллионы
Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах Чечни сообщил, что местная жительница добровольно выдала ...