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Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-июле составил 756 человек

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. На территорию Свердловской области в январе-июле 2023 года въехал 49 тыс. 461 человек, выбыли из региона 48 тыс. 705 человек, сообщает Свердловскстат.

Таким образом, миграционный прирост на Среднем Урале в январе-июле составил 756 человек. Для сравнения: за тот же период 2022 года фиксировалась убыль в 4 тыс. 580 человек.

Прирост международных мигрантов за указанный период составил 8 тыс. 869 человек (в январе-июле предыдущего года — 10 тыс. 304), в том числе со странами СНГ — 8 тыс. 219 человек, с другими зарубежными государствами — 650 человек.
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