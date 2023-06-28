Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-мае составил 893 человека

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. На территорию Свердловской области в январе-мае 2023 года въехал 31 тыс. 991 человек, выбыли из региона 31 тыс. 098 человек, сообщает Свердловскстат.



Таким образом, миграционный прирост на Среднем Урале в январе-мае составил 893 человека. Для сравнения: за тот же период 2022 года фиксировалась убыль в 2 тыс. 964 человека.



Прирост международных мигрантов за указанный период составил 6 тыс. 573 человека (в январе-мае предыдущего года — 7 тыс. 649), в том числе со странами СНГ — 6 тыс. 164 человека, с другими зарубежными государствами — 409 человек.