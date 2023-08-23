УБРиР повышает ставки по вкладам до 13% годовых

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил ставки по депозитам ...

УБРиР повысил ставки по вкладам до 11% годовых

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил ставки по вкладам до 11% ...