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УБРиР повышает ставки по вкладам до 13% годовых

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повышает ставки по вкладам до 13% годовых. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

Повышенная отдача по вкладам, действующая с 25 августа по вкладам «Правильный выбор» и «Доходность на максимум», возможна при оформлении их сроком от трех лет, с капитализацией процентов, совершении трат по картам банка от 10 тыс. руб. в месяц и подключении опции «Больше плюсов».

«После повышения ключевой ставки рынок аккуратно отреагировал на эти изменения. Мы в свою очередь одними из первых среди крупных банков повысили ставки по самым популярным среди наших клиентов вкладам, поскольку нам важно обеспечивать людей предложением, адекватным меняющейся экономической ситуации», — рассказал управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Михаил Прилепов.

Вклады открываются онлайн: в мобильном приложении или интернет-банке. Продукт «Доход на максимум» могут оформить только новые клиенты, ранее не имевшие сберегательных продуктов в УБРиР.

Отметим, что месяц назад банк увеличивал ставки по депозитам «Правильный выбор» (до 10,6%), «Доход на максимум» (до 11,6%) и «Вклад в будущее» (до 12,5%) на срок три месяца.
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