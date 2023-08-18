УБРиР повысит доходность коротких депозитов

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 18 августа поднял ставки на 1-2 п.п. ...04.08.2023 УБРиР повысил ставки по вкладам до 11% годовых
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил ставки по вкладам до 11% ...27.07.2023 УБРиР увеличил ставки по вкладам до 10,5%
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил ставки по вкладам «Правильный ...12.04.2023 УБРиР повысил процент по вкладу «Доход на максимум»
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил процент по вкладу «Доход на ...25.10.2022 УБРиР повышает ставки по сберегательным вкладам и накопительным счетам
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил доходность по накопительным ...