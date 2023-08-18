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Вчера, 12:03

УБРиР повысит доходность коротких депозитов

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил ставки по депозитам «Правильный выбор» (до 10,6%), «Доход на максимум» (до 11,6%) и «Вклад в будущее» (до 12,5%) на срок 3 месяца. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

Максимальный доход можно получить при подключении опции «Больше плюсов» (стоимость 99 руб. в месяц) и совершении покупок по картам банка от 10 тыс. руб. в месяц. Вклады можно открыть в мобильном приложении и в интернет-банке УБРиР.

«Клиенты сейчас склонны выбирать короткие вклады. Это объясняется и экономическими причинами, и в целом желанием людей держать свои деньги при себе. Понимая специфику рынка, мы улучшили условия по вкладам, предоставив нашим клиентам возможность выгодно вложить свои средства на короткий срок», — рассказал управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР
Евгений Вяткин.
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