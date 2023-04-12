УБРиР увеличил ставки по вкладам до 10,5%

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил ставки по вкладам «Правильный выбор» и «Доход на максимум». Максимальная доходность может достигать 10,5% при открытии на три года, сообщает пресс-служба финансовой организации.



Оформить депозит можно на сайте банка или через его мобильное приложение. Чтобы иметь доступ к онлайн-вкладам, можно заказать доставку карты My Life с подключенным интернет-банком. Клиент может направлять проценты к вложенным деньгам и повышать итоговую доходность или переводить деньги на карту и расплачиваться ими за покупки. Выплаты процентов происходят каждые 30 дней.



«Мы следим за рыночными трендами и всегда предлагаем нашим клиентам интересные условия по продуктам. Тем более что вклады остаются наиболее понятным и традиционным инструментом сбережений для людей. Порог входа невысокий — начать сберегать можно уже с 1 тыс. руб.», — рассказал управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Евгений Вяткин.



Максимальный доход можно получить при размещении средств на срок три года с капитализацией процентов, а также при совершении покупок по картам УБРиР от 10 тыс. руб. в месяц, при подключении опции «Больше плюсов». Стоимость опции — 99 руб. в месяц.