УБРиР увеличил ставки по вкладам до 10,5%

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил процент по вкладу «Доход на ...31.03.2023 УБРиР увеличил ставки по вкладам и накопительным счетам
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил ставки по некоторым вкладам и ...15.10.2021 УБРиР с 15 октября повышает ставки по банковским вкладам
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 15 октября повышает ставки по ...29.06.2021 УБРиР увеличил доходность по всей линейке вкладов и накопительных счетов
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повышает ставки по вкладам и ...19.05.2021 УБРиР повысил ставки по вкладам на 0,3 процентного пункта
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 19 мая повысил ставки по вкладам, ...