УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:01

УБРиР увеличил ставки по вкладам до 10,5%

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил ставки по вкладам «Правильный выбор» и «Доход на максимум». Максимальная доходность может достигать 10,5% при открытии на три года, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Оформить депозит можно на сайте банка или через его мобильное приложение. Чтобы иметь доступ к онлайн-вкладам, можно заказать доставку карты My Life с подключенным интернет-банком. Клиент может направлять проценты к вложенным деньгам и повышать итоговую доходность или переводить деньги на карту и расплачиваться ими за покупки. Выплаты процентов происходят каждые 30 дней.

«Мы следим за рыночными трендами и всегда предлагаем нашим клиентам интересные условия по продуктам. Тем более что вклады остаются наиболее понятным и традиционным инструментом сбережений для людей. Порог входа невысокий — начать сберегать можно уже с 1 тыс. руб.», — рассказал управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Евгений Вяткин.

Максимальный доход можно получить при размещении средств на срок три года с капитализацией процентов, а также при совершении покупок по картам УБРиР от 10 тыс. руб. в месяц, при подключении опции «Больше плюсов». Стоимость опции — 99 руб. в месяц.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.04.2023 УБРиР повысил процент по вкладу «Доход на максимум»

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил процент по вкладу «Доход на ...

31.03.2023 УБРиР увеличил ставки по вкладам и накопительным счетам

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил ставки по некоторым вкладам и ...

15.10.2021 УБРиР с 15 октября повышает ставки по банковским вкладам

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 15 октября повышает ставки по ...

29.06.2021 УБРиР увеличил доходность по всей линейке вкладов и накопительных счетов

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повышает ставки по вкладам и ...

19.05.2021 УБРиР повысил ставки по вкладам на 0,3 процентного пункта

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 19 мая повысил ставки по вкладам, ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев30.06.2023«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга30.06.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди30.06.2023В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время полетов на аэродроме «Логиново»
Архив новостей
Июль 2023 (641)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18