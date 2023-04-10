УБРиР повысил процент по вкладу «Доход на максимум»

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил процент по вкладу «Доход на максимум». С 12 апреля повышенная ставка составит 10,1% годовых.



Как сообщает пресс-служба финансовой организации, максимальный доход можно получить при размещении средств на срок три года с капитализацией процентов, а также при совершении покупок по картам УБРиР минимум на 10 тыс. руб. и подключении опции «Больше плюсов».



«Доход на максимум» — вклад для новых клиентов, у которых нет в УБРиР действующих сберегательных продуктов. Это хороший повод познакомиться с банком и начать формировать долгосрочные накопления», — отметил управляющий директор по продуктовому портфелю «Пассивы» УБРиР Евгений Вяткин.



Отмечается, что оформить вклад можно в интернет-банке или в мобильном приложении УБРиР. Клиент может выбрать, причислять проценты к вложенным деньгам и повышать итоговую доходность или переводить деньги на карту и расплачиваться ими за покупки.



Ранее УБРиР улучшил условия по вкладу «Правильный выбор».