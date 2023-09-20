Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро — на 11 коп.

УрБК, Москва, 22.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 сентября 2023 года. Курс доллара США снизился на 3,43 коп., до 96,04 руб., евро — на 11,21 коп., до 102,24 руб.