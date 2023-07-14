Екатеринбургские власти утвердили проект продления трамвайной ветки в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В Екатеринбурге в течение двух недель рабочие будут ограничивать движение ...08.06.2023 В Академическом районе Екатеринбурга почти на два месяца закроют движение из-за строительства трамвайной линии
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. В Академическом районе Екатеринбурга строители перекроют ряд улиц для строительства ...06.03.2023 В Екатеринбурге с апреля будут перекрывать движение в Академическом районе для завершающего этапа строительства трамвайной ветки
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Екатеринбурге с 15 апреля по 30 июня строители будут поэтапно перекрывать движение ...22.03.2021 В Екатеринбурге реконструируют три улицы для строительства трамвайной ветки в Академический район
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о заключении долгосрочного ...08.10.2019 В Академическом районе Екатеринбурга запустят троллейбусную и трамвайную линии
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. В Екатеринбурге в Академическом районе появится троллейбусная линия. Соответствующая ...