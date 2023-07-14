Екатеринбургские власти утвердили проект продления трамвайной ветки в Академическом районе

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В Академическом районе Екатеринбурга будут перекрывать движение на отдельных участках улиц в связи со строительством трамвайной ветки

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В Екатеринбурге в течение двух недель рабочие будут ограничивать движение ...

В Академическом районе Екатеринбурга почти на два месяца закроют движение из-за строительства трамвайной линии

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. В Академическом районе Екатеринбурга строители перекроют ряд улиц для строительства ...

В Екатеринбурге с апреля будут перекрывать движение в Академическом районе для завершающего этапа строительства трамвайной ветки

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Екатеринбурге с 15 апреля по 30 июня строители будут поэтапно перекрывать движение ...

В Екатеринбурге реконструируют три улицы для строительства трамвайной ветки в Академический район

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о заключении долгосрочного ...

В Академическом районе Екатеринбурга запустят троллейбусную и трамвайную линии

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. В Екатеринбурге в Академическом районе появится троллейбусная линия. Соответствующая ...