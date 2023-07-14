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Сегодня, 14:43

Екатеринбургские власти утвердили проект продления трамвайной ветки в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о продлении трамвайной ветки в Академическом районе. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте города.

Линия пройдет от кольца на Вильгельма де Геннина по улице Тимофеева-Ресовского, проспекту Академика Сахарова и улице Амундсена. Протяженность ветки составит 4,7 километра. Сроки реализации проекта не уточняются.

Напомним, что в начале сентября в Академическом районе Екатеринбурга состоялся технический запуск трамвайной линии.

Обустройство нового маршрута является частью первого этапа масштабного проекта по реконструкции улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей. Длина новой ветки составляет около 4,5 км в однопутном исчислении, на маршруте предусмотрено 14 остановок.

Новая ветка была сдана на год раньше указанного в контракте срока. До конца текущего года на линии будет проводиться техническая обкатка, параллельно строители будут устранять недоделки, если они будут выявлены. Запуск трамвая в Академический район для пассажиров планируется в январе 2024 года.
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