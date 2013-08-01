Более 40% россиян отмечают подорожание бензина и мяса

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Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива

Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает ...

Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива

УрБК, Москва, 21.09.2023. Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного ...

Цены на бензин в РФ за последнюю неделю выросли на 0,5%

УрБК, Москва, 01.08.2013. Потребительские цены на автомобильный бензин в РФ с 22 по 29 июля выросли на 0,5%, дизтопливо ...

Топливный союз: осенью цены на бензин могут вырасти на 2,5 рубля за литр

УрБК, Москва, 22.08.2012. Литр бензина на АЗС России к осени может вырасти в цене в среднем на 2–2,5 руб. Одна из ...

В Челябинске повысились цены на бензин

УрБК, Челябинск, 04.05.2010. Росстат зафиксировал увеличение стоимости автомобильного бензина в Челябинске. По данным ...