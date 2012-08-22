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Сегодня, 15:01

Более 40% россиян отмечают подорожание бензина и мяса

В России 41% граждан заметили увеличение стоимости бензина за последние несколько недель. Об этом говорится в мониторинге восприятия роста цен фонда «Общественное мнение».

В рамках еженедельного мониторинга эксперты опрашивают россиян, на какие товары в последнее время цены выросли сильнее всего.

Так, выяснилось, что рост цен на бензин отметил 41% респондентов. Данный показатель начал повышаться с конца августа 2023 года. Также 44% россиян отметили заметное увеличение стоимости мяса.

Ранее правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива. Такие меры были приняты, чтобы насытить рынок топлива и в дальнейшем снизить цены для потребителей.
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