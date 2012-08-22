Более 40% россиян отмечают подорожание бензина и мяса

УрБК, Москва, 22.09.2023. В России 41% граждан заметили увеличение стоимости бензина за последние несколько недель. Об ...Вчера, 18:01 Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива
Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает ...Вчера, 16:22 Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива
УрБК, Москва, 21.09.2023. Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного ...22.08.2012 Топливный союз: осенью цены на бензин могут вырасти на 2,5 рубля за литр
УрБК, Москва, 22.08.2012. Литр бензина на АЗС России к осени может вырасти в цене в среднем на 2–2,5 руб. Одна из ...04.05.2010 В Челябинске повысились цены на бензин
УрБК, Челябинск, 04.05.2010. Росстат зафиксировал увеличение стоимости автомобильного бензина в Челябинске. По данным ...