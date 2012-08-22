УрБК, Москва, 22.09.2023. В России 41% граждан заметили увеличение стоимости бензина за последние несколько недель. Об ...

Более 40% россиян отмечают подорожание бензина и мяса

Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает ...

УрБК, Москва, 21.09.2023. Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного ...

Топливный союз: осенью цены на бензин могут вырасти на 2,5 рубля за литр

УрБК, Москва, 22.08.2012. Литр бензина на АЗС России к осени может вырасти в цене в среднем на 2–2,5 руб. Одна из ...