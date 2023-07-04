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Центр Екатеринбурга оборудуют новой подсветкой стоимостью 35 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. Администрация Екатеринбурга планирует установку новой системы подсветки в центре города. Финансирование предусмотрено в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия Гостеприимства», указано на сайте госзакупок.

На выделенные средства установят архитектурную подсветку у аллеи минералов и механизмов на Плотинке, а также 384 световые палочки на газоне Исторического сквера. Кроме того, появятся праздничное освещение на улице Вайнера и подсветка деревьев в Банковском переулке.

«Поставщиком должны быть разработаны и согласованы сценарии в количестве семи штук: повседневный; новогодние праздники; День Победы; День России; Музыкальный фестиваль URAL MUSIC NIGHT; День города; FORUM 100+ TechnoBuild», — указано в заявке комитета по благоустройству Екатеринбурга.
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