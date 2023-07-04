Центр Екатеринбурга оборудуют новой подсветкой стоимостью 35 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о том, что ремонт улицы Вайнера начнется ...23.06.2023 В центре Екатеринбурга на время проведения Ural Music Night будут запрещены парковки самокатов
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Екатеринбурге сегодня ночью, на время проведения Ural Music Night, будет запрещена ...22.06.2023 «Атомстройкомплекс» установит инфоцентр в Екатеринбурге с программой Ural Music Night
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. В Екатеринбурге компания «Атомстройкомплекс» построит для Ural Music Night ...30.05.2023 В Екатеринбурге потратят 4,9 млн рублей на создание велопарковок и парковочных столбиков
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на создание 30 велопарковок и 240 ...26.10.2016 Затраты на фестиваль Ural Music Night составят около 100 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2016. Организаторы фестиваля «Ночь музыки-2017» (Ural Music Night) планируют затраты на ...