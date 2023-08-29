Банки и брокеров из дружественных стран допустили к торгам на валютном рынке РФ

УрБК, Москва, 21.09.2023. Правительство РФ утвердило список из более чем 30 стран, представители которых смогут участвовать в валютных торгах в России, говорится на сайте кабмина.



«Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов», — говорится в сообщении.



Ранее в торгах на валютном рынке РФ могли участвовать только российские резиденты.