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Объем валютных вкладов россиян за границей превысил их размер в стране

УрБК, Москва, 12.04.2023. Объем вкладов населения России в иностранной валюте за рубежом значительно вырос и по итогам года превысил объем валютных вкладов в банках страны. Об этом говорится в аналитическом материале ЦБ РФ «Обзор российского финансового сектора и финансовых инструментов».

«В значительной мере накопление валютных активов резидентов переместилось за рубеж на фоне санкционного давления, введения комиссий рядом банков за валютные счета, стимулирования девалютизации. Так, объем вкладов населения в иностранной валюте за рубежом значительно вырос и по итогам года превысил объем валютных вкладов в российских банках», — говорится в обзоре.

В то же время, согласно данным ЦБ РФ, не все эти средства в действительности являются сбережениями. Частично они могли быть потрачены на покупки по параллельному импорту. Помимо этого, часть средств на зарубежных счетах выехавшие из страны граждане могли тратить в целях покрытия своих жизненных потребностей.

Кроме того, согласно обзору регулятора, в структуре валютных сбережений россиян внутри страны произошла перестройка в сторону валют дружественных стран, прежде всего юаня.

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