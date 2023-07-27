Почти 70% инвесторов считают, что брокеры должны нести ответственность за свои рекомендации

УрБК, Москва, 27.07.2023. Банк России ввел на рынке инвестиций новую категорию клиентов-физлиц, к которой брокер будет ...22.06.2017 «Ромир»: 36% россиян готовы платить высокие налоги при условии обширной соцподдержки государства
УрБК, Москва, 22.06.2017. Более трети (36%) россиян готовы платить высокие налоги при обширной социальной помощи ...16.02.2016 Больше половины россиян не хотят нести ответственность за свои финансовые решения
УрБК, Москва, 16.02.2016. Более 60% россиян не готовы нести ответственность за свои финансовые решения и возможные ...11.03.2015 Более трети россиян считают причиной кризиса падение цен на нефть
Порядка 39% россиян считают главной причиной экономического кризиса в стране не санкции, а снижение цен на нефть. Такие ...18.04.2012 ООО КБ «Кольцо Урала»: на фоне нерешенных долговых проблем еврозоны евро еще долгое время будет скорее спекулятивным активом
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2012. Лондонская компания Central Banking Publications (CBP) провела глобальный опрос ...