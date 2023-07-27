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Почти 70% инвесторов считают, что брокеры должны нести ответственность за свои рекомендации

УрБК, Москва, 13.02.2025. 67% опрошенных инвесторов считают, что брокеры должны нести ответственность за свои рекомендации и советы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального агентства финансовых исследований, пишет ТАСС.

44% инвесторов заявили, что после негативного опыта взаимодействия с брокером они предпочтут отказаться от его рекомендаций. 31% перестанет обращаться к брокерам вообще. 26% рассмотрят возможность перехода к другому брокеру. Ещё 26% готовы написать жалобу в ЦБ, а 15% инвесторов обратиться в суд.

При этом в результатах опроса отмечается, что инвестиционные идеи брокеров способствуют росту прибыли только в половине случаев (54% респондентов). 37% инвесторов заявили, что советы брокеров приносили им как прибыль, так и убытки. Ещё 6% сообщили о преобладании либо наличии частых убытков.
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