Банки и брокеров из дружественных стран допустили к торгам на валютном рынке РФ

УрБК, Москва, 21.09.2023. Правительство РФ утвердило список из более чем 30 стран, представители которых смогут ...29.08.2023 Доля частных инвесторов на валютном рынке Мосбиржи выросла до 18%
УрБК, Москва, 29.08.2023. На валютном рынке Московской биржи доля частных инвесторов выросла до 18%. Годом ранее ...06.09.2022 Банк России с 1 октября ограничит, а потом запретит неквалифицированным инвесторам приобретать ценные бумаги недружественных стран
УрБК, Москва, 06.09.2022. С октября 2022 года брокеры не смогут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по ...01.09.2022 Мосбиржа расширяет время торгов на фондовом, срочном и валютном рынках
Московская биржа с 12 сентября расширит время торгов на фондовом, срочном и валютном рынках, сообщает пресс-служба ...01.09.2022 Мосбиржа расширяет время торгов на фондовом, срочном и валютном рынках
УрБК, Москва, 01.09.2022. Московская биржа с 12 сентября расширит время торгов на фондовом, срочном и валютном рынках, ...