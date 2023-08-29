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Сегодня, 15:00

Банки и брокеров из дружественных стран допустили к торгам на валютном рынке РФ

Правительство РФ утвердило список из более чем 30 стран, представители которых смогут участвовать в валютных торгах в России, говорится на сайте кабмина.

«Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов», — говорится в сообщении.

Ранее в торгах на валютном рынке РФ могли участвовать только российские резиденты.
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