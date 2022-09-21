Марат Хуснуллин: К концу десятилетия России потребуется около 400 тыс. новых строителей

УрБК, Москва, 21.09.2022. Кадровый центр Минстроя (Роскапстрой) отмечает значительный дефицит сотрудников в ...03.06.2022 Замглавы кабинета министров РФ Марат Хуснуллин объявил о запуске кольцевой автомобильной дороги в Екатеринбурге в сентябре 2022 года
УрБК, Москва, 03.06.2022. На совещании по строительству дорог заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин ...16.02.2022 Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин назвал рост ключевой ставки серьезной угрозой для жилищного строительства
УрБК, Москва, 16.02.2022. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин назвал рост ключевой ставки Банка ...14.02.2022 Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин назвал нехватку мигрантов одной из причин подорожания жилья
УрБК, Москва, 14.02.2022. Отсутствие дешевой рабочей силы является одним из существенных факторов, из-за которых растут ...27.12.2021 Марат Хуснуллин назвал подорожание стройматериалов главной угрозой строительной отрасли в России
УрБК, Москва, 27.12.2021. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин назвал рост стоимости ...