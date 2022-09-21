Марат Хуснуллин: К концу десятилетия России потребуется около 400 тыс. новых строителей

В строительной сфере РФ наблюдается дефицит кадров при росте объемов строительства

Замглавы кабинета министров РФ Марат Хуснуллин объявил о запуске кольцевой автомобильной дороги в Екатеринбурге в сентябре 2022 года

УрБК, Москва, 03.06.2022. На совещании по строительству дорог заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин ...