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Марат Хуснуллин: К концу десятилетия России потребуется около 400 тыс. новых строителей

УрБК, Москва, 21.09.2023. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин прогнозирует, что к 2030 году кадровый дефицит в строительной отрасли составит до 400 тыс. человек, передает ТАСС.

Соответствующее заявление было сделано в рамках международного научно-практического симпозиума «Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития».

М. Хуснуллин отметил, что на текущий момент в строительной отрасли кадровый дефицит исчисляется 50 тыс. человек. Чтобы его восполнить, к концу 2023 года потребуется привлечь не менее 400 тыс. человек.

Увеличение эффективности работы строительной сферы должно происходить в том числе за счет повышения производительности труда, уверен М. Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что спрос на сотрудников во всех сферах на Среднем Урале за год вырос на 56%. В августе в регионе было активно около 50 тыс. вакансий.
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