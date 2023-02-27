Российские власти могут ввести экспортные пошлины почти на все товары

УрБК, Москва, 27.02.2023. Правительство РФ намеренно ввести отраслевой сбор на радиоэлектронную продукцию и запустить ...26.01.2021 Правительство РФ скорректировало экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу
УрБК, Москва, 26.01.2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об изменении экспортных ...05.07.2018 Правительство РФ сможет повышать экспортные пошлины на бензин до 90%
УрБК, Москва, 05.07.2018. Депутаты ГД РФ приняли закон, который дает федеральному правительству право повышать ...17.06.2011 Правительство РФ планирует сохранить заградительные экспортные пошлины на бензин в июле в размере 90%
УрБК, Санкт-Петербург, 17.06.2011. Правительство планирует сохранить заградительные экспортные пошлины на бензин в ...10.09.2010 Новые экспортные пошлины на медь могут начать действовать уже в декабре 2010 года
УрБК, Москва, 10.09.2010. В декабре 2010 года могут начать действовать новые пошлины на экспорт никеля и меди, ...