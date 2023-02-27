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Российские власти могут ввести экспортные пошлины почти на все товары

УрБК, Москва, 21.09.2023. Правительство РФ может ввести с 1 октября 2023 года до декабря 2024 года экспортные пошлины почти на все группы товаров, которые ранее не облагались ими, исключая продукцию, где размер пошлин не связан с колебаниями национальной валюты.

В случае реализации данной инициативы больше всего пострадают предприятия, которые производят удобрения, угольную и металлическую продукцию. В частности, они лишатся примерно третьей части экспортной наценки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минфина и Минэкономики.

«Адвалорная ставка будет привязана к курсу рубля и составит максимум 7% при курсе выше 95 руб. за доллар. Мера может заработать уже в этом году и будет действовать до конца 2024 года. Размер пошлины зависит от курса доллара. При курсе в 80-85 руб. она составит 4%, выше 95 руб. — 7%», — пишет издание.

Новые меры не затронут производителей нефти и нефтепродуктов, машиностроительной, лесной продукции, газа, лома и зерновой продукции.
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