Российские власти могут ввести экспортные пошлины почти на все товары

УрБК, Москва, 27.02.2023. Правительство РФ намеренно ввести отраслевой сбор на радиоэлектронную продукцию и запустить ...

Правительство РФ скорректировало экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу

Правительство РФ сможет повышать экспортные пошлины на бензин до 90%

УрБК, Санкт-Петербург, 17.06.2011. Правительство планирует сохранить заградительные экспортные пошлины на бензин в ...

Правительство РФ планирует сохранить заградительные экспортные пошлины на бензин в июле в размере 90%

Новые экспортные пошлины на медь могут начать действовать уже в декабре 2010 года

УрБК, Москва, 10.09.2010. В декабре 2010 года могут начать действовать новые пошлины на экспорт никеля и меди, ...