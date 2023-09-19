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Официальный курс доллара США вырос на 39 коп., евро — на 45 коп.

УрБК, Москва, 21.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 сентября 2023 года. Курс доллара США вырос на 39 коп., до 96,62 руб., евро — на 45 коп., до 103,37 руб.
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