Официальный курс доллара США вырос на 39 коп., евро — на 45 коп.

УрБК, Москва, 21.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 сентября 2023 года. Курс доллара США вырос на 39 коп., до 96,62 руб., евро — на 45 коп., до 103,37 руб.