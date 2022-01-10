Национальное бюро кредитных историй поддержало законопроект о самозапрете на кредиты

УрБК, Москва, 10.01.2022. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) с 1 января 2022 года обновляет методику расчета и ...

Доля заемщиков ипотеки в возрасте до 30 лет сократилась почти на 10% за пять лет

УрБК, Москва, 16.02.2021. В структуре выданных ипотечных кредитов в России доля заемщиков в возрасте до 30 лет ...