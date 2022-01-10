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Национальное бюро кредитных историй поддержало законопроект о самозапрете на кредиты

УрБК, Москва, 20.09.2023. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) высказалось в поддержку законопроекта о возможности для граждан вводить самозапрет на привлечение кредитов. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

«Мы считаем разработку законопроекта о возможности для граждан вводить «самозапрет» на привлечение кредитов шагом в правильном направлении. Заемщики должны иметь возможность самостоятельно защищаться от действий преступников», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

При этом эффективность принимаемых мер, по его словам, будет зависеть от конкретных формулировок закона.

Кроме того, в НБКИ напоминают о запуске системы «Защита от мошенничества», которая позволяет предотвращать кредитное мошенничество путем оперативного sms-оповещения субъекта кредитной истории о всех новых заявках на кредит и запросах кредитных отчетов кредиторами.

«Наша инициатива сможет надежно защитить граждан уже сейчас и органично дополнит закон после его вступления в действие. Пока же самым действенным вариантом профилактики мошеннических кредитов остается регулярный контроль и мониторинг гражданами кредитной истории и персонального кредитного рейтинга», — заявил Алексей Волков.
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