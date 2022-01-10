Национальное бюро кредитных историй поддержало законопроект о самозапрете на кредиты

УрБК, Москва, 10.01.2022. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) с 1 января 2022 года обновляет методику расчета и ...16.02.2021 Доля заемщиков ипотеки в возрасте до 30 лет сократилась почти на 10% за пять лет
УрБК, Москва, 16.02.2021. В структуре выданных ипотечных кредитов в России доля заемщиков в возрасте до 30 лет ...27.08.2013 ООО КБ «Кольцо Урала» предоставило возможность получения кредитной истории заемщикам
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2013. ООО КБ «Кольцо Урала» сообщило о запуске новой услуги. Теперь заемщики, которые ...16.05.2013 Коммунальные службы смогут передавать данные о неплательщиках в бюро кредитных историй
УрБК, Москва, 16.05.2013. Коммунальные службы и предприятия розничной торговли смогут передавать данные о ...07.06.2010 ОАО «СКБ-банк»: Положительная кредитная история — большая ценность, и это понимают многие заемщики
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2010. Институт бюро кредитных историй в России действует уже пять лет. Крупнейшим из ...