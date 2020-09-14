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Четверть россиян сталкивались с противодействием работодателя при увольнении

УрБК, Москва, 20.09.2023. 26% опрошенных россиян сталкивались с тем, что работодатель отказывался подписывать им заявление об увольнении. Об этом сообщается в исследовании SuperJob.

Чаще всего в таких ситуациях оказывались россияне старше 45 лет (30%). Это объясняется большим профессиональным опытом этой категории сотрудников.

В 57% таких случаев компания все-таки шла навстречу сотруднику и отпускала его после двухнедельной отработки, в 7% — сотрудник менял решение об увольнении и оставался работать на старых условиях. Остальные респонденты смогли договориться с компанией о продолжении работы на улучшенных условиях.
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