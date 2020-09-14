Четверть россиян сталкивались с противодействием работодателя при увольнении

УрБК, Москва, 14.09.2020. По сравнению с 2007 годом число россиян, которые считают кредиты дополнительной возможностью ...21.03.2019 В 2018 году 37% россиян сталкивались с нарушениями потребительских прав
УрБК, Москва, 21.03.2019. За прошедший год 37% опрошенных россиян сталкивались с нарушениями своих потребительских ...01.11.2016 Почти половина россиян готова работать за «серую» зарплату
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2016. 47% опрошенных россиян согласны получать заработную плату «в конверте». По сравнению с ...25.02.2016 Superjob: 69% экономически активных россиян не важна национальная принадлежность компании-работодателя
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2016. Больше половины (69%) экономически активных россиян не важна национальная ...12.02.2015 Треть россиян хотели бы «привязать» свои зарплаты к валютному курсу
УрБК, Москва, 12.02.2015. 32% соискателей хотели бы «привязать» свои зарплаты к валютному курсу. Об этом сообщает ...