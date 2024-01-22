Почти у трети жителей Среднего Урала в 2023 году выросла зарплата

У 16% жителей Свердловской области весной 2023 года уровень заработной платы снизился по сравнению с прошлым годом. У ...24.05.2023 Со снижением зарплат столкнулись 16% жителей Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. У 16% жителей Свердловской области весной 2023 года уровень заработной платы снизился ...26.12.2022 В Свердловской области 53% компаний обошлись без сокращения сотрудников
В Свердловской области 53% опрошенных граждан рассказали, что в их компании не было сокращений сотрудников. Чаще всего ...26.12.2022 В Свердловской области 53% компаний обошлись без сокращения сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Свердловской области 53% опрошенных граждан рассказали, что в их компании не было ...22.03.2022 Почти 60% трудоустроенных жителей Среднего Урала хотели бы найти дополнительные источники дохода
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. 59% трудоустроенных жителей Свердловской области хотели бы найти дополнительные ...