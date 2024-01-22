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22.01.2024

Почти у трети жителей Среднего Урала в 2023 году выросла зарплата

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В Свердловской области 53% сотрудников весь 2023 год проработали в одной должности. Больше всего таких специалистов оказалось среди представителей производства (65%), финансовой сферы и бухгалтерии, а также безопасности (по 60%). Об этом говорится в исследовании hh.ru.

В то же время каждый десятый житель региона (10%) получил повышение, причем чаще всего об этом сообщали руководители (15%) и специалисты по закупкам (14%). С понижением столкнулось 15% респондентов, а у 6% должность переформулировали без изменения функционала. Еще 16% опрошенных не были трудоустроены.

Что касается возраста, самым стабильным прошлый год был для сотрудников 35-44 лет — среди них должность не изменилась у 60%. С повышением в должности наиболее часто сталкивались работники 18-24 лет (14%) и 25-34 лет (12%). С понижением — респонденты старше 45 лет (12%).

О повышении зарплаты в 2023 году рассказало 32% опрошенных жителей региона, о понижении — 29%. Осталась неизменной оплата труда у 31% респондентов Среднего Урала.

Согласно исследованию, о росте зарплат в прошлом году наиболее часто говорили специалисты по управлению персоналом (40%), строители (38%), производственники и финансисты (по 34%), работники науки и образования (33%). С падением доходов чаще всего сталкивались медики (39%).
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