Объекты инфраструктуры в Новокольцовском стоимостью 2,7 млрд рублей передали в собственность Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. Компания «Уральские авиалинии» стала официальным поставщиком Международного фестиваля ...01.02.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вошел в состав оргкомитета Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в состав организационного ...18.10.2022 В Екатеринбурге в рамках празднования 300-летия города пройдет Международный фестиваль университетского спорта
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. В августе 2023 года в ходе празднования 300-летия Екатеринбурга состоится Международный ...14.02.2022 В дирекции Универсиады-2023 не видят рисков для ее отмены в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2022. Исполнительная дирекция Универсиады-2023 уверена, что соревнования в Екатеринбурге не ...17.08.2010 Сборная РФ стала первой в общем зачете на чемпионате Европы по водным видам спорта
Сборная России заняла первое место в итоговом общекомандном зачете на чемпионате Европы по водным видам спорта, который ...