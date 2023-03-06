Объекты инфраструктуры в Новокольцовском стоимостью 2,7 млрд рублей передали в собственность Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. Объекты инфраструктуры в микрорайоне Новокольцовский стоимостью 2,7 млрд руб. передали в собственность Екатеринбурга. Соответствующее решение приняло Заксобрание Свердловской области.



«На внеочередном заседании рассмотрен ряд вопросов. Первый — о даче согласия на безвозмездную передачу в собственность муниципального образования «город Екатеринбург» объектов государственной собственности Свердловской области на общую сумму 2,7 млрд руб. Депутаты поддержали такое решение», — заявила спикер Людмила Бабушкина.



Речь идет о дорожной и коммунальной инфраструктуре, которая была построена для проведения Международного фестиваля университетского спорта. Мероприятие проходило в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Фестиваль стал частью празднования 300-летия уральской столицы. В ходе него состоялось 205 соревнований по 14 видам спорта. Участники боролись за 197 комплектов наград. По числу полученных золотых медалей в общем зачете на первом месте оказалась Россия, на втором — Китай, на третьем — Бразилия. Спортсмены из Свердловской области удостоились 53 медалей.