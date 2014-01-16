Стоимость высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Екатеринбург оценили в 4 трлн рублей

Строительство высокоскоростных магистралей Москва — Санкт-Петербург и Москва — Екатеринбург может начаться в 2013—2028 ...

РЖД: построить высокоскоростную магистраль Москва — Екатеринбург к чемпионату мира по футболу не удастся

ОАО «РЖД» разработало предложения к долгосрочной национальной программе развития скоростного и высокоскоростного ...