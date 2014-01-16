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Стоимость высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Екатеринбург оценили в 4 трлн рублей

УрБК, Москва, 19.09.2023. Стоимость высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург ориентировочно составит 4 трлн руб. Такая цифра указана в документе по стратегии развития инфраструктуры до 2030 года, сообщает «Коммерсантъ».

Железнодорожная ВСМ Москва — Екатеринбург позволит гражданам в 3,6 раза быстрее добираться до конечного пункта. В общей сложности новая дорога позволит сократить маршрут на 6 часов 36 минут.

Добавим, что ранее президент России Владимир Путин предложил создать сеть ВСМ: Москва — Екатеринбург, Москва — Петербург, Москва — Адлер, Москва — Минск. По подсчетам экспертов, это может обойтись в 10,8 трлн руб. Отмечается также, что за год общий пассажиропоток составит примерно 64,7 млн человек.
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