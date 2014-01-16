Стоимость высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Екатеринбург оценили в 4 трлн рублей

УрБК, Москва, 16.01.2014. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что проект строительства высокоскоростной ...30.01.2013 МЭР изменило сроки строительства высокоскоростных магистралей
Строительство высокоскоростных магистралей Москва — Санкт-Петербург и Москва — Екатеринбург может начаться в 2013—2028 ...30.01.2013 МЭР объявило новые сроки строительства высокоскоростных магистралей
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2013. Строительство высокоскоростных магистралей Москва — Санкт-Петербург и Москва — ...17.05.2012 РЖД: построить высокоскоростную магистраль Москва — Екатеринбург к чемпионату мира по футболу не удастся
ОАО «РЖД» разработало предложения к долгосрочной национальной программе развития скоростного и высокоскоростного ...06.09.2011 Стоимость километра высокоскоростной магистрали Москва — Екатеринбург оценили в 20 млн. евро
Стоимость строительства одного километра высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Екатеринбург (ВСМ-2) ...