Стоимость высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Екатеринбург оценили в 4 трлн рублей

УрБК, Москва, 17.03.2015. ОАО «РЖД» объявило конкурс на право заключения договора на выполнение работ по проведению ...

«РЖД» объявляет конкурс на разработку проектной документации для строительства ВСМ «Москва — Казань — Екатеринбург»

Тендер на строительство высокоскоростной железной дороги Москва — Екатеринбург будет объявлен в конце 2012 года

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2012. ОАО «Проектная компания ВСМ-2» (Екатеринбург) в конце 2012 года планирует объявить ...