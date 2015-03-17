Стоимость высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Екатеринбург оценили в 4 трлн рублей

УрБК, Москва, 19.09.2023. Стоимость высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург ...17.03.2015 «РЖД» объявляет конкурс на разработку проектной документации для строительства ВСМ «Москва — Казань — Екатеринбург»
УрБК, Москва, 17.03.2015. ОАО «РЖД» объявило конкурс на право заключения договора на выполнение работ по проведению ...16.01.2014 Правительство РФ отложило строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань
УрБК, Москва, 16.01.2014. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что проект строительства высокоскоростной ...17.02.2012 Тендер на строительство высокоскоростной железной дороги Москва — Екатеринбург будет объявлен в конце 2012 года
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2012. ОАО «Проектная компания ВСМ-2» (Екатеринбург) в конце 2012 года планирует объявить ...06.09.2011 Стоимость километра высокоскоростной магистрали Москва — Екатеринбург оценили в 20 млн. евро
Стоимость строительства одного километра высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Екатеринбург (ВСМ-2) ...