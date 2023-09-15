Официальный курс доллара США снизился на 42 коп., евро — на 17 коп.

УрБК, Москва, 15.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 сентября 2023 года. Курс ...13.09.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,8 руб., евро — на 1,9 руб.
УрБК, Москва, 13.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 сентября 2023 года. Курс ...12.09.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,4 руб., евро — на 1,3 руб.
УрБК, Москва, 12.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 сентября 2023 года. Курс ...08.09.2023 Официальный курс доллара США снизился на 27 коп., евро — на 39 коп.
УрБК, Москва, 08.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 сентября 2023 года. Курс ...05.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро снизился на 19 коп.
УрБК, Москва, 05.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 сентября 2023 года. Курс ...