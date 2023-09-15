Официальный курс доллара США снизился на 42 коп., евро — на 17 коп.

УрБК, Москва, 20.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 сентября 2023 года. Курс доллара США снизился на 42 коп., до 96,22 руб., евро — на 17 коп., до 102,92 руб.