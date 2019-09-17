Генеральный консул Киргизии в Екатеринбурге покидает свой пост

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении генеральным консулом ...17.08.2016 Президент Киргизии уволил генконсула страны в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2016. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев освободил от занимаемой должности ...29.04.2016 Султан Гасымов отозван с должности генконсула Азербайджана в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2016. Султан Гасымов отозван с должности генерального консула Азербайджанской Республики в ...24.04.2015 Парад Победы в Киргизии состоится 7 мая
Парад Победы в Киргизии перенесен с 9-го на 7 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате президента ...04.09.2012 Генеральным консулом Кыргызской Республики в Екатеринбурге назначен Толонбай Кожобаев
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2012. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении ...