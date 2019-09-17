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Вчера, 17:23

Генеральный консул Киргизии в Екатеринбурге покидает свой пост

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. Руслан Бийбосунов освобожден от должности генерального консула Киргизии в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальный Telegram-канал президента Киргизии.

«Президент Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Бийбосунов Руслан Мелсович освобождается от должности генерального консула Кыргызской Республики в Екатеринбурге с консульским округом, включающим Сибирский и Уральский федеральные округа Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Напомним, что Р. Бийбосунов занял пост генконсула Киргизии в столице Урала в сентябре 2019 года.
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