УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:22

Президент УАТ Михаил Мальцев обсудил с и.о. генконсула Кыргызстана Гульнурой Нарматовой план сотрудничества на предстоящий сезон

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев провел рабочую встречу с исполняющей обязанности руководителя Генерального консульства Кыргызстана Гульнурой Нарматовой. Стороны обсудили план сотрудничества на лето, сообщает пресс-служба УАТ.

В частности, на встрече обсуждались вопросы туристского летнего сезона, перспективы прямого авиасообщения между странами, а также планы развития санаторно-курортной отрасли Кыргызской Республики и ее привлекательности для уральских туристов.

Кроме того, стороны обсудили детали участия туристских компаний Кыргызской Республики в предстоящей Международной туристской выставке «Лето-2024». Помимо презентаций туристских программ по Иссык-Кульскому району и Ошской области Кыргызской Республики, участников и посетителей выставки будут знакомить с изысками национальной кухни.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.04.2024 В Екатеринбурге в рамках международной туристской выставки «Лето-2024» пройдут Дни регионов Северного Кавказа

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В рамках международной туристской выставки «Лето-2024», которая состоится 17 и 18 мая в ...

24.04.2023 В Иране открылось представительство Уральской ассоциации туризма

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Представительство Уральской ассоциации туризма (УАТ) на прошлой неделе открылось в ...

03.04.2023 На Международной туристической выставке «Лето-2023» в Екатеринбурге будут представлены оздоровительные программы со всего мира

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. На Международной туристической выставке «Лето-2023», которая пройдет 7 и 8 апреля в ...

17.09.2019 Президент Киргизии назначил нового генконсула республики в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении генеральным консулом ...

04.09.2012 Генеральным консулом Кыргызской Республики в Екатеринбурге назначен Толонбай Кожобаев

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2012. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов27.03.2024Туристические тренды лета26.03.2024Денис Снетков о предложениях по корректировке норм строительства и проектирования бюджетных объектов01.04.2024Виктор Бачурин: УФНС предлагает свердловчанам принять участие в «обелении» отрасли в проекте «Общественное питание»
Архив новостей
Апрель 2024 (535)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18