Президент УАТ Михаил Мальцев обсудил с и.о. генконсула Кыргызстана Гульнурой Нарматовой план сотрудничества на предстоящий сезон

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В рамках международной туристской выставки «Лето-2024», которая состоится 17 и 18 мая в ...24.04.2023 В Иране открылось представительство Уральской ассоциации туризма
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Представительство Уральской ассоциации туризма (УАТ) на прошлой неделе открылось в ...03.04.2023 На Международной туристической выставке «Лето-2023» в Екатеринбурге будут представлены оздоровительные программы со всего мира
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. На Международной туристической выставке «Лето-2023», которая пройдет 7 и 8 апреля в ...17.09.2019 Президент Киргизии назначил нового генконсула республики в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении генеральным консулом ...04.09.2012 Генеральным консулом Кыргызской Республики в Екатеринбурге назначен Толонбай Кожобаев
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2012. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении ...