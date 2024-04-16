Президент УАТ Михаил Мальцев обсудил с и.о. генконсула Кыргызстана Гульнурой Нарматовой план сотрудничества на предстоящий сезон

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В рамках международной туристской выставки «Лето-2024», которая состоится 17 и 18 мая в ...

В Екатеринбурге в рамках международной туристской выставки «Лето-2024» пройдут Дни регионов Северного Кавказа

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Представительство Уральской ассоциации туризма (УАТ) на прошлой неделе открылось в ...

На Международной туристической выставке «Лето-2023» в Екатеринбурге будут представлены оздоровительные программы со всего мира

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. На Международной туристической выставке «Лето-2023», которая пройдет 7 и 8 апреля в ...