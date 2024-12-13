Уральская ассоциация туризма подписала соглашение о сотрудничестве с Ошской туристической дестинацией

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. Уральская ассоциация туризма фиксирует значительный рост турпотока из Свердловской ...03.05.2024 Президент УАТ Михаил Мальцев в рамках рабочей поездки обсудил перспективы сотрудничества в сфере туризма с властями Карелии
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев посетил с рабочим визитом ...22.04.2024 Президент УАТ Михаил Мальцев обсудил с и.о. генконсула Кыргызстана Гульнурой Нарматовой план сотрудничества на предстоящий сезон
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев провел рабочую встречу с ...03.08.2022 Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев подписал меморандумы о сотрудничестве с шестью странами на конгрессе в Иране
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2022. Делегация Уральской ассоциации туризма (УАТ) представила Россию на Международном ...03.09.2014 Уральская ассоциация туризма: введение НДС на внешние авиаперелеты нанесет удар по туристической отрасли
УрБК, Екатеринбург, 3.09.2014. Введение налога на добавленную стоимость на внешние авиаперелеты в размере 18% сильно ...