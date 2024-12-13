Уральская ассоциация туризма подписала соглашение о сотрудничестве с Ошской туристической дестинацией

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. Сегодня в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» в Екатеринбурге состоялось подписание соглашения между Уральской ассоциацией туризма и Ошской туристической дестинацией (курирует развитие туризма в Ошской области Кыргызстана).Свои подписи под документом поставили президент ассоциации Михаил Мальцев и вице-консул Кыргызстана Азамат Ысаков.Михаил Мальцев в разговоре с корреспондентом УрБК рассказал, что основная задача соглашения — развитие и популяризация туризма в обоих направлениях. В частности, стороны запланировали проведение обменных и пресс-туров.Михаил Мальцев напомнил, что уральскую столицу и город Ош связывает регулярное прямое авиасообщение, что дает основу для развития отношений в сфере туризма.По его мнению, пик Ленина может стать популярным местом для уральских туристов. Это перспективное направление для развития спортивного, горного и приключенческого туризма. Любителей истории может заинтересовать город Узген, который ранее был древней столицей Караханидского ханства.«Кыргызстан планирует выступить на Международной туристической выставке в качестве страны-партнера. Нам крайне важно развивать взаимодействие с городом Бишкек и Иссык-Кульским районом Кыргызстана. Также для нас важно развивать взаимодействие между нашими туроператорами и теми дестинациями, которые еще не знакомы уральским туристам», — отметил М. Мальцев.