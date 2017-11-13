Свыше 90% ввезенных в Россию автомобилей — из Китая

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. С начала текущего года из-за рубежа в регионы деятельности Уральского таможенного ...13.11.2017 Импорт легковых автомобилей в Россию сократился на 7,2%
УрБК, Москва, 13.11.2017. Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам девяти месяцев 2017 года снизился на 7,2% до ...12.04.2017 Импорт легковых автомобилей в Россию снизился на 17,4%
Импорт легковых автомобилей в РФ по итогам двух месяцев 2017 года снизился на 17,4% до 23,7 тыс. машин. Об этом ...12.10.2016 Импорт легковых автомобилей в РФ по итогам 8 месяцев 2016 года упал на 25,4%
УрБК, Москва, 12.10.2016. Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам восьми месяцев 2016 года упал на 25,4% — до ...19.10.2015 С начала года импорт легковых автомобилей упал на 58%
УрБК, Москва, 19.10.2015. Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам восьми месяцев 2015 года упал на 57,6% до ...