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Вчера, 14:28

Свыше 90% ввезенных в Россию автомобилей — из Китая

УрБК, Москва, 19.09.2023. В РФ за восемь месяцев 2023 года доля китайских автомобилей в импорте составила 92%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслана Давыдова.

Как подчеркнул временно исполняющий обязанности главы ФТС, торговое партнерство с КНР многократно выросло. Также, по его словам, продолжает сокращаться процент европейского транспорта в товарообороте страны.

«Евросоюз сам себе закрыл рынок. В том числе, по автомобилям. За восемь месяцев в импорте автомобилей Российской Федерации 92% занимает импорт из Китая», — подчеркнул Р. Давыдов.

Добавим, что на Урал с начала года из-за рубежа ввезли 2,5 тыс. легковых автомобилей. Основную массу (60%), по данным Уральской таможни, автомобилей физические лица привозят из Казахстана. Второе место делят три страны: Армения, Киргизия и Беларусь
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