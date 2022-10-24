В РФ импорт почти достиг докризисных показателей

УрБК, Москва, 20.06.2023. В России оборот ввезенных товаров приблизился к показателям докризисного уровня. Причем импорт почти достиг указанного уровня как по объему, так и по стоимости, сообщил в интервью РИА «Новости» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.



По его словам, начиная с июля прошлого года наметилась тенденция к планомерному восстановлению внешней торговли. Также он отметил, что в этом году доля экспорта немногим меньше прошлогодних показателей.



«В физическом отношении он (экспорт — прим. ред.) почти не снизился, лишь на 2%. Просто в прошлом году нефть и газ были гораздо дороже, чем сейчас, что стало причиной падения экспорта в стоимостном выражении», — сказал Р. Давыдов.



Также глава ФТС подчеркнул, что на данный момент идет глобальная перестройка российского рынка на работу с южным и восточным направлениями внешней торговли.