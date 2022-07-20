С начала года на Урал из-за рубежа ввезли 2,5 тыс. легковых автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. На Урал по схеме параллельного импорта ввезли товары общей стоимостью 0,5 млн долл. ...08.08.2016 Импорт легковых автомобилей в Россию за I полугодие упал почти на 30%
По итогам I полугодия 2016 года юридические лица импортировали на территорию Российской Федерации 110,5 тыс. легковых ...25.05.2015 Импорт автомобилей сократился в полтора раза
Импорт легковых автомобилей в РФ в январе-апреле 2015 года упал на 50,8% (до 112,7 тыс. единиц) по сравнению с ...23.03.2015 С начала 2015 года объем импорта легковых автомобилей упал почти на 50%
УрБК, Москва, 23.03.2015. Объем импорта легковых автомобилей за период с января по февраль 2015 года составил 48 547 ...10.09.2013 В августе продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 10%
УрБК, Москва, 10.09.2013. В августе 2013 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России ...