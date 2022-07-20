С начала года на Урал из-за рубежа ввезли 2,5 тыс. легковых автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. С начала текущего года из-за рубежа в регионы деятельности Уральского таможенного управления (УТУ) физические лица ввезли 2 тыс. 475 легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«2 тыс. 249 (91%) транспортных средств были доставлены из государств-членов ЕАЭС. Основную массу (60%) автомобилей физические лица привозят из Казахстана. Второе место делят три страны: Армения, Киргизия и Беларусь», — заявил начальник УТУ Алексей Фролов.



Всего на Урал ввезли 1,4 тыс. подержанных автомобилей и 1,1 тыс. новых машин.



В топ-7 самых популярных моделей вошли Toyota, Hyundai, Kia, BMW, Mitsubishi, Lexus и Volkswagen.