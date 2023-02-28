ММК презентует судостроительную сталь на международной выставке в Санкт-Петербурге

УрБК, Магнитогроск, 19.09.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в 17-й Международной выставке по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА-2023». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК».



Генеральный директор по продажам Сергей Ушаков, а также директор ООО «Торговый дом ММК» Григорий Щуров возглавили выставочную делегацию. На стенде ПАО «ММК» представлен широкий спектр возможностей комбината по выпуску стали для российского гражданского судостроения.



ММК, на долю которого приходится до половины всех поставок металла для отечественных корабелов, выпускает сталь для рыболовецких траулеров, танкеров, современных судов ледового класса. Высокое качество магнитогорской судостали подтверждено мировым классификационным обществом Bureau Veritas (Франция), Российским Морским Регистром Судоходства, Российским Речным Регистром, ABS (American Bureau of Shipping), Lloyd Register, норвежским классификационным обществом Det Norske Veritas, немецким классификационным обществом Germanischer Lloyd.



В рамках конференции запланировано выступление главного специалиста по развитию научно-технического центра ПАО «ММК, доктора технических наук, лауреата премии правительства РФ в области науки и техники Сергея Денисова.



Выставка «НЕВА», созданная в 1991 году, в этом сезоне проходит с 18 по 21 сентября.