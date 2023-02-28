ММК презентует судостроительную сталь на международной выставке в Санкт-Петербурге

УрБК, Магнитогорск, 28.02.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в 24-й Международной ...05.10.2022 ММК принимает участие в промышленной выставке «Expo-Russia Armenia 2022»
УрБК, Магнитогорск, 05.10.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в IX международной ...21.09.2021 Специалисты ММК представят в Санкт-Петербурге возможности предприятия по выпуску судостроительной стали
УрБК, Магнитогорск, 21.09.2021. Сотрудники Магнитогорского металлургического комбината (ММК) представят возможности ...30.05.2018 ММК представил продукцию на международной выставке в Азербайджане
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2018. Магнитогорский металлургический комбинат принимает участие в юбилейной XXV ...25.09.2017 Атомоход «Сибирь» из металла Магнитогорского металлургического комбината спущен на воду
УрБК, Магнитогорск, 25.09.2017. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 22 сентября 2017 года состоялся спуск на воду ...