Сегодня, 12:17

ПАО «ММК» примет участие в 18-й Международной выставке по гражданскому судостроению «НЕВА-2025»

УрБК, Магнитогорск, 23.09.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») примет участие в 18-й Международной выставке и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА-2025». Выставка начнет свою работу 23 сентября в Санкт-Петербурге.

В пресс-службе предприятия рассказали, что ММК участвует и в выставочной, и в деловой программе форума. На стенде компании будут представлены возможности комбината по выпуску стали для российского гражданского судостроения.

«Компания занимает ведущие позиции в поставках металла для отечественных корабелов, освоив широкий сортамент металлопродукции для гражданских судов различных типов, в том числе судов морского класса, танкеров, рыболовецких траулеров и кораблей ледового класса», — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что уверенным позициям ММК на рынке судостали способствуют современные производственные мощности, включающие как высокопроизводительные прокатные комплексы, так и новейшие комплексы термообработки листа. Продукция ММК для судостроения сертифицирована Российским морским регистром судоходства и Российским классификационным обществом.

Об этих и других возможностях ММК расскажет на Дне поставщика Объединенной судостроительной компании главный специалист по развитию научно-технического центра ПАО «ММК» Сергей Денисов, а в ходе панельной дискуссии специалисты обсудят вопросы применения отечественного судостроительного оборудования и материалов в процессе строительства и ремонта гражданских судов.
