ПАО «ММК» примет участие в 18-й Международной выставке по гражданскому судостроению «НЕВА-2025»

УрБК, Магнитогорск, 28.05.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») принимает участие в 25-й юбилейной ...31.05.2024 ММК представляет свои возможности по выпуску судостали на отраслевой выставке-конгрессе во Владивостоке
УрБК, Магнитогорск, 31.05.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») на отраслевой выставке во ...19.09.2023 ММК презентует судостроительную сталь на международной выставке в Санкт-Петербурге
УрБК, Магнитогроск, 19.09.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в 17-й Международной ...21.09.2021 Специалисты ММК представят в Санкт-Петербурге возможности предприятия по выпуску судостроительной стали
УрБК, Магнитогорск, 21.09.2021. Сотрудники Магнитогорского металлургического комбината (ММК) представят возможности ...25.09.2017 Атомоход «Сибирь» из металла Магнитогорского металлургического комбината спущен на воду
УрБК, Магнитогорск, 25.09.2017. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 22 сентября 2017 года состоялся спуск на воду ...