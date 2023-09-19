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ММК представляет свои возможности по выпуску судостали на отраслевой выставке-конгрессе во Владивостоке

УрБК, Магнитогорск, 31.05.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») на отраслевой выставке во Владивостоке «Морской конгресс — Дальний Восток» представил свои возможности по выпуску судостали. Делегацию на конгрессе возглавляет начальник научно-технического центра (НТЦ) ММК Андрей Картунов, сообщает пресс-служба предприятия.

ММК представляет свои возможности по выпуску судостали на отраслевой выставке-конгрессе во Владивостоке
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

На стенде комбината участники и гости форума могут получить информацию о возможностях ММК по выпуску стали для гражданских судов различных типов, в том числе рыболовецких траулеров, танкеров, современных судов ледового класса. Компания успешно работает с ведущими отечественными верфями, на ее долю приходится до половины всех поставок металла российской судостроительной отрасли.

Масштабное освоение углеводородных ресурсов морского арктического шельфа и береговой зоны, интенсивная круглогодичная эксплуатация Северного морского пути требуют использования хладостойких марок стали для создания мощного ледокольного флота, морской и инженерной техники.

Так, основными материалами для строительства арктических конструкций остаются низколегированные свариваемые стали повышенной и высокой прочности (с гарантированным пределом текучести от 315 до 690 МПа), особенностью которых является наличие вязко-хрупкого температурного перехода.

К стали, используемой для строительства судов ледового плавания, ледоколов, ледостойких морских платформ, а также подъемно-транспортного оборудования, эксплуатируемого в арктических условиях и обеспечивающего разведку и освоение нефтегазовых месторождений, освоение территорий береговой линии, предъявляется целый ряд особых требований.

Конкурентоспособность разработанного хладостойкого металлопроката производства ПАО «ММК» обусловлена уникальным сочетанием экономичного легирования с уровнем прочностных характеристик, вязкости, хладостойкости (до минус 60 градусов). Данные марки могут применяться без ограничений в условиях Арктики для любых конструктивных элементов и не имеют аналогов в мире. Кроме того, в рамках расширения сортамента продукции ПАО «ММК» осваивает технологию производства сталей с индексом Агс для применения в условиях Крайнего Севера.
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