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Ставка по займам для самозанятых жителей Среднего Урала снижена вдвое

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) снизил ставку по займам для самозанятых. Теперь она равна 1/2 ключевой ставки Банка России и составляет 6,5% годовых для физических лиц, оформленных в налоговой службе в качестве налогоплательщиков. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков подчеркнул, что расширение доступа к заемным средствам позволит налогоплательщикам больше вкладывать в развитие своего дела. Благодаря политике губернатора региона Евгения Куйвашева, СОФПП реализует образовательные программы, финансовые меры содействия, информационные и просветительские мероприятия, развивает площадки для торговли, где самозанятые могут работать, не оплачивая аренду. Так, 27 сентября пройдет бесплатный форум с участием автора книг-бестселлеров для предпринимателей Максима Батырева и других экспертов.

Также в линейке займов СОФПП с 2021 года действует специальный заем «Самозанятым». Сумма составляет от 100 тыс. до 500 тыс. руб., она рассчитана на срок до двух лет.

На начало сентября на Среднем Урале зарегистрировано порядка 232 тыс. самозанятых. Среди них — мастера индустрии красоты, пекари, кондитеры, репетиторы, организаторы сплавов по рекам.
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