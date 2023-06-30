Ставка по займам для самозанятых жителей Среднего Урала снижена вдвое

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» 15-16 июля пройдет ярмарка «Мой ...15.03.2023 СОФПП помог бизнесу получить 14 млрд рублей кредитных средств
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. За 2022 год Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) помог ...23.09.2022 В Свердловской области пройдет онлайн-форум для самозанятых по продвижению в соцсетях и на маркетплейсах
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. В Свердловской области 12 октября пройдет онлайн-форум для самозанятых, посвященный ...04.05.2022 СОФПП снизил ставки по льготным займам для малого и среднего бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2022. Наблюдательный совет Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства ...21.03.2022 СОФПП уменьшил ставки по льготным займам для малого и среднего бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) уменьшил ставки по ...