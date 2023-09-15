Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 5 коп.

УрБК, Москва, 19.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 сентября 2023 года. Курс доллара США вырос на 1,34 коп., до 96,64 руб., евро — на 5,87 коп., до 103,09 руб.