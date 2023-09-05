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В Свердловской области за неделю ОРВИ заболели более 41 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. В Свердловской области за неделю с 11 по 17 сентября зафиксировано 41 тыс. 684 случая ОРВИ. Это на 7,7% выше среднего многолетнего уровня, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 19 тыс. 148 случаев заражения ОРВИ. Это на 72,9% выше уровня прошлой недели и на 3,4% — средних многолетних значений.

Отмечается, что 70% из числа заболевших составляют дети.
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